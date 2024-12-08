Трамп расстроил Зеленского, говоря о поставках вооружения

Трамп: Украина не должна ожидать того же уровня помощи от США, что и при Байдене
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Дональд Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что и при Джо Байдене
Дональд Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что и при Джо Байдене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После смены администрации в США Украина не должна ожидать сохранения того же уровня военной помощи, какой предоставлялся ей администрацией нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил новоизбранный американский глава Дональд Трамп.

«Трамп заявил, что Украина „возможно“ может рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти», — пишет NBC News со ссылкой на Трампа. Избранный президент США также выразил намерение заниматься разрешением конфликта на Украине, «если сможет».

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После смены администрации в США Украина не должна ожидать сохранения того же уровня военной помощи, какой предоставлялся ей администрацией нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил новоизбранный американский глава Дональд Трамп. «Трамп заявил, что Украина „возможно“ может рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти», — пишет NBC News со ссылкой на Трампа. Избранный президент США также выразил намерение заниматься разрешением конфликта на Украине, «если сможет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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