Трамп расстроил Зеленского, говоря о поставках вооружения

После смены администрации в США Украина не должна ожидать сохранения того же уровня военной помощи, какой предоставлялся ей администрацией нынешнего президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил новоизбранный американский глава Дональд Трамп.
«Трамп заявил, что Украина „возможно“ может рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти», — пишет NBC News со ссылкой на Трампа. Избранный президент США также выразил намерение заниматься разрешением конфликта на Украине, «если сможет».
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