Мишустин обозначил тех, кто получит отсрочку по кредитам

Аграриев пострадавших от ВСУ регионов спасут от банкротства
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерой поддержки смогут воспользоваться сельхозпредприятия, потребительские кооперативы и фермеры
Мерой поддержки смогут воспользоваться сельхозпредприятия, потребительские кооперативы и фермеры Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал заемщиков, которые получат отсрочку по кредитам из-за атаки ВСУ. О подписании соответствующего поставления председатель правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 9 декабря. Мера поможет избежать банкротства предприятиям, которые из-за сложной обстановки не смогли запуститься на полную мощность, объяснил URA.RU доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Необходимо оказать аграриям в приграничных регионах максимальное содействие, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Необходимо оказать аграриям в приграничных регионах максимальное содействие, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Фото:

«Для этих регионов правительство скорректировало правила предоставления и распределения субсидий. У заемщика появится возможность пролонгировать использование инвестиционных кредитов на один год. Или оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период. И даже продлить срок одновременно с отсрочкой платежа», — сказал Мишустин.

Такие дополнительные соглашения к кредитным договорам смогут заключить сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства, уточнил премьер.

«Нужно оказать аграриям в этих российских субъектах максимальное содействие, чтобы они могли дальше выполнять свои планы и предоставлять гражданам востребованные и качественные продукты питания», — подчеркнул председатель правительства.

Постановление принято, чтобы защитить сельхозпроизводителей от рисков банкротства, говорит Леонид Холод. Аграрии инвестировали в проекты, а выйти на объемы производства, которые позволят им рассчитываться по кредитам, не могут из-за сложной ситуации в приграничных регионах.

«Некоторые предприятия расположены недалеко от границы и мест, где идут боевые столкновения. Из-за этого производства не полностью загружены, им не хватает людей, и они работают не в полную силу. А для расчетов по кредитам им нужно не просто запустить проект, но и выйти на плановую мощность. Правительство, оценив риски, дает им возможность отсрочить окончание выплат по инвестиционным кредитам без штрафных санкций и дополнительных издержек», — объяснил эксперт.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал заемщиков, которые получат отсрочку по кредитам из-за атаки ВСУ. О подписании соответствующего поставления председатель правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 9 декабря. Мера поможет избежать банкротства предприятиям, которые из-за сложной обстановки не смогли запуститься на полную мощность, объяснил URA.RU доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. «Для этих регионов правительство скорректировало правила предоставления и распределения субсидий. У заемщика появится возможность пролонгировать использование инвестиционных кредитов на один год. Или оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период. И даже продлить срок одновременно с отсрочкой платежа», — сказал Мишустин. Такие дополнительные соглашения к кредитным договорам смогут заключить сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства, уточнил премьер. Постановление принято, чтобы защитить сельхозпроизводителей от рисков банкротства, говорит Леонид Холод. Аграрии инвестировали в проекты, а выйти на объемы производства, которые позволят им рассчитываться по кредитам, не могут из-за сложной ситуации в приграничных регионах. «Некоторые предприятия расположены недалеко от границы и мест, где идут боевые столкновения. Из-за этого производства не полностью загружены, им не хватает людей, и они работают не в полную силу. А для расчетов по кредитам им нужно не просто запустить проект, но и выйти на плановую мощность. Правительство, оценив риски, дает им возможность отсрочить окончание выплат по инвестиционным кредитам без штрафных санкций и дополнительных издержек», — объяснил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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