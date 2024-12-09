Мишустин обозначил тех, кто получит отсрочку по кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал заемщиков, которые получат отсрочку по кредитам из-за атаки ВСУ. О подписании соответствующего поставления председатель правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 9 декабря. Мера поможет избежать банкротства предприятиям, которые из-за сложной обстановки не смогли запуститься на полную мощность, объяснил URA.RU доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
«Для этих регионов правительство скорректировало правила предоставления и распределения субсидий. У заемщика появится возможность пролонгировать использование инвестиционных кредитов на один год. Или оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период. И даже продлить срок одновременно с отсрочкой платежа», — сказал Мишустин.
Такие дополнительные соглашения к кредитным договорам смогут заключить сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства, уточнил премьер.
«Нужно оказать аграриям в этих российских субъектах максимальное содействие, чтобы они могли дальше выполнять свои планы и предоставлять гражданам востребованные и качественные продукты питания», — подчеркнул председатель правительства.
Постановление принято, чтобы защитить сельхозпроизводителей от рисков банкротства, говорит Леонид Холод. Аграрии инвестировали в проекты, а выйти на объемы производства, которые позволят им рассчитываться по кредитам, не могут из-за сложной ситуации в приграничных регионах.
«Некоторые предприятия расположены недалеко от границы и мест, где идут боевые столкновения. Из-за этого производства не полностью загружены, им не хватает людей, и они работают не в полную силу. А для расчетов по кредитам им нужно не просто запустить проект, но и выйти на плановую мощность. Правительство, оценив риски, дает им возможность отсрочить окончание выплат по инвестиционным кредитам без штрафных санкций и дополнительных издержек», — объяснил эксперт.
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