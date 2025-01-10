Почему в России отмечают день печати: праздник профессии и свободы слова

В понедельник 13 января 2025 года в РФ отмечается День российской печати — профессиональный праздник журналистов, издателей, редакторов и всех, кто связан с печатным словом. Этот день — не просто дань уважения к одной из старейших профессий, но и признание огромной роли прессы в жизни общества и государства. Подробнее об истории праздника, его традициях и интересных фактах о российской прессе — в материале URA.RU.
История праздника Дня печати
История Дня российской печати уходит корнями в начало XVIII века. 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Полное ее название тогда было таким: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета представляла собой небольшой листок, напечатанный с одной стороны тиражом 1000 экземпляров.
С этого момента в России началась эра печатной прессы. На протяжении последующих веков появлялись новые газеты и журналы, менялись их названия, форматы и цель, но неизменным оставалось одно — стремление донести до читателя актуальную, достоверную и объективную информацию.
В советскую эпоху День печати отмечался 5 мая, в день выхода первого номера «Правды». Но в 1991 году историческая справедливость была восстановлена, и Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением вернул празднику первоначальную дату — 13 января.
Сегодня, в век цифровых технологий и интернета, печатные СМИ переживают непростые времена. Многие газеты и журналы уходят в онлайн, осваивают новые форматы и платформы, чтобы удержать аудиторию и оставаться востребованными. Но, несмотря на все трудности, печатное слово по-прежнему остается мощным инструментом влияния и просвещения, а профессия журналиста — одной из самых важных и ответственных.
Как отмечают День российской печати
По сложившейся традиции, в День российской печати по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные журналистам, издателям и полиграфистам. В редакциях и издательствах организуют корпоративные вечера, где чествуют ветеранов отрасли и молодые таланты. Лучшим сотрудникам вручают почетные грамоты, премии и подарки.
На государственном уровне в этот день проводятся награждения выдающихся журналистов и изданий. Среди наиболее престижных наград — премия Правительства РФ в области СМИ, премия «Золотое перо России», награда «За заслуги перед журналистским сообществом» и другие.
Не обходится этот день и без профессиональных дискуссий. В рамках круглых столов, семинаров и конференций журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают актуальные проблемы отрасли, делятся опытом и вырабатывают стратегии развития печатных и электронных СМИ в условиях меняющегося мира.
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