В ЯНАО назначили директора регионального департамента по физкультуре и спорту. Место экс-главы ведомства Андрея Масанова занял Андрей Кусенко, который ранее работал спецпредставителем губернатора Ямала в Волновахском районе ДНР.
«Кусенко Александр Викторович. Директор департамента по физической культуре и спорту», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.
О возвращении Александра Кусенко на Ямал ранее сообщали источники URA.RU. В Волновахском районе чиновник работал с сентября 2023 года — его место на Донбассе займет кто-то из его коллег, кто продолжительное время работает на новых территориях. До этого чиновник возглавлял спортуправление в Губкинском при экс-мэре Андрее Гаранине, который позже стал замгубернатора ЯНАО, курирующим спорт. Теперь Кусенко продолжит работать под началом Гаранина.
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