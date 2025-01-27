Ямальский спорт доверили экс-спецпредставителю губернатора в Волновахе. Инсайд URA.RU подтвердился

Александр Кусенко возглавил департамент по физкультуре и спорту в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор депспорта ЯНАО ранее возглавлял городское спортуправление и был спецпредом губернатора в ДНР
Новый директор депспорта ЯНАО ранее возглавлял городское спортуправление и был спецпредом губернатора в ДНР Фото:

В ЯНАО назначили директора регионального департамента по физкультуре и спорту. Место экс-главы ведомства Андрея Масанова занял Андрей Кусенко, который ранее работал спецпредставителем губернатора Ямала в Волновахском районе ДНР.

«Кусенко Александр Викторович. Директор департамента по физической культуре и спорту», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

О возвращении Александра Кусенко на Ямал ранее сообщали источники URA.RU. В Волновахском районе чиновник работал с сентября 2023 года — его место на Донбассе займет кто-то из его коллег, кто продолжительное время работает на новых территориях. До этого чиновник возглавлял спортуправление в Губкинском при экс-мэре Андрее Гаранине, который позже стал замгубернатора ЯНАО, курирующим спорт. Теперь Кусенко продолжит работать под началом Гаранина.

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В ЯНАО назначили директора регионального департамента по физкультуре и спорту. Место экс-главы ведомства Андрея Масанова занял Андрей Кусенко, который ранее работал спецпредставителем губернатора Ямала в Волновахском районе ДНР. «Кусенко  Александр Викторович. Д иректор департамента по физической культуре и спорту», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. О возвращении Александра Кусенко на Ямал ранее сообщали источники URA.RU. В Волновахском районе чиновник работал с сентября 2023 года — его место на Донбассе займет кто-то из его коллег, кто продолжительное время работает на новых территориях. До этого чиновник возглавлял спортуправление в Губкинском при экс-мэре Андрее Гаранине, который позже стал замгубернатора ЯНАО, курирующим спорт. Теперь Кусенко продолжит работать под началом Гаранина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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