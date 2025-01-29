В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела уникальная орхидея-вампир Дракула. Это экзотическое растение также известно под названием орхидея-обезьянка.
«Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках „Аптекарского огорода“», — сообщается в официальном telegram-канале ботанического сада. Там добавили, что это растение можно увидеть в Пальмовой оранжерее. В семействе Дракула насчитывается 118 видов, которые родом из таких стран, как Мексика, Колумбия, Перу и Эквадор. У некоторых из этих видов можно наблюдать кроваво-красный оттенок.
В конце XIX века Дракула была популярна в оранжереях Европы благодаря своей редкости и необычной форме. «Аптекарский огород» хранит самую большую коллекцию этих орхидей в России, и в данный момент здесь цветет вид Dracula Felix, известный своей способностью образовывать множество цветков.
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