В Москве расцвела зловещая орхидея-вампир Дракула. Фото

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«Аптекарский огород» хранит самую большую коллекцию орхидей-вампиров в России
«Аптекарский огород» хранит самую большую коллекцию орхидей-вампиров в России Фото:

В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела уникальная орхидея-вампир Дракула. Это экзотическое растение также известно под названием орхидея-обезьянка.

«Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках „Аптекарского огорода“», — сообщается в официальном telegram-канале ботанического сада. Там добавили, что это растение можно увидеть в Пальмовой оранжерее. В семействе Дракула насчитывается 118 видов, которые родом из таких стран, как Мексика, Колумбия, Перу и Эквадор. У некоторых из этих видов можно наблюдать кроваво-красный оттенок.

В конце XIX века Дракула была популярна в оранжереях Европы благодаря своей редкости и необычной форме. «Аптекарский огород» хранит самую большую коллекцию этих орхидей в России, и в данный момент здесь цветет вид Dracula Felix, известный своей способностью образовывать множество цветков.

Орхидею-вампира Дракулу можно увидеть в Пальмовой оранжерее
Орхидею-вампира Дракулу можно увидеть в Пальмовой оранжерее
Фото:

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В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела уникальная орхидея-вампир Дракула. Это экзотическое растение также известно под названием орхидея-обезьянка. «Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках „Аптекарского огорода“», — сообщается в официальном telegram-канале ботанического сада. Там добавили, что это растение можно увидеть в Пальмовой оранжерее. В семействе Дракула насчитывается 118 видов, которые родом из таких стран, как Мексика, Колумбия, Перу и Эквадор. У некоторых из этих видов можно наблюдать кроваво-красный оттенок. В конце XIX века Дракула была популярна в оранжереях Европы благодаря своей редкости и необычной форме. «Аптекарский огород» хранит самую большую коллекцию этих орхидей в России, и в данный момент здесь цветет вид Dracula Felix, известный своей способностью образовывать множество цветков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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