Армия России достигла значительного прогресса в штурме Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), заняв господствующую высоту — террикон рудника «Блок-9». Этот успех позволяет говорить о скором переходе населенного пункта под контроль ВС РФ.
«Армия России взяла господствующую высоту — террикон рудника „Блок-9“», — сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». Там же предположили, что штурм населенного пункта близится к финалу.
На южном фланге в окрестностях Часова Яра российские штурмовики продвинулись на глубину до километра. В ходе атаки на один их опорных пунктов ВСУ российская армия успешно заняла вершину террикона на западной окраине рудника «Блок-9».
Помимо этого, боевые действия продолжаются в нескольких ключевых районах Часового Яра. В северной части города российские войска зачищают микрорайон Новосеверный, а в центральной части — атакуют район многоэтажных домов южнее Часовоярского огнеупорного комбината. Севернее пруда Дачи Велкова также ведутся штурмовые действия.
Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешли уже значительные территории Часова Яра. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, динамика развития событий в данном населенном пункте остается положительной. По его словам, российские военные контролируют уже более половины города.
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