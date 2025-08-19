Рубио и Фидан обсудили детали встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Турция заявила о готовности поддержать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил с госсекретарем США Марко Рубио о встречах Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский президент сначала встретился с российским лидером на Аляске, а потом — с украинским в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в турецком МИД.

Анкара подчеркнула: Турция готова поддержать любые усилия, которые помогут достичь справедливого и устойчивого мира. По информации Госдепа, Фидан и Рубио обсудили, как ускорить завершение конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, они затронули темы ситуации в Сирии, ядерной программы Ирана и мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз рассказал, что 19 августа представлял страну на онлайн-встрече так называемой «коалиции желающих» по Украине. Там он получил обновленную информацию о переговорах европейских лидеров с Зеленским и Трампом. А 16 августа Фидан также обсудил недавний российско-американский саммит на Аляске с Сергеем Лавровым.

Ранее обсуждалась возможность проведения в Турции трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Президент Турции Реджеп Эрдоган выражал надежду на организацию такого саммита, однако решение о его проведении зависит от готовности сторон к переговорам и достигнутых договоренностей. Вопрос о дате и формате встречи пока остается открытым.

