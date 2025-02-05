Отмена сухого закона и золотой век коктейлей: как появился Международный день бармена

6 февраля во многих странах отмечается Международный день бармена. Этот праздник посвящен профессионалам, которые мастерски готовят напитки и создают праздничную атмосферу. Об истории и традициях праздника — в материале URA.RU.
История праздника
Международный день бармена стал широко известен в начале 21-го века, сначала завоевав популярность в Европе, а затем распространившись по многим странам мира. Согласно различным источникам, этот праздник впервые получил широкое признание в 2008 году. Он нашел отклик как среди профессионалов барной индустрии, так и среди посетителей заведений, которые ценят культуру потребления напитков.
Дата 6 февраля была выбрана неслучайно — это день святого Аманда, покровителя виноделов и пивоваров. В VII веке святой Аманд активно распространял христианство среди народов винодельческих районов Франции, Фландрии и Германии, что объясняет его связь с алкогольной промышленностью.
Профессия бармена является одной из наиболее заметных в индустрии гостеприимства. В настоящее время бармены не просто разливают напитки, но и являются мастерами своего дела, обладающими знаниями о сочетаниях вкусов, навыками психологии и артистизмом. Они формируют атмосферу заведений, задают тон вечеринкам и часто становятся их центральными фигурами.
Первые бармены
История барменского искусства начинается с владельцев европейских и американских таверн и постоялых дворов, которые в XVII–XVIII веках обслуживали посетителей, предлагая им простые алкогольные напитки, такие как эль, пиво, ром и виски. В те времена хозяева заведений часто сами наливали спиртное своим гостям.
Кардинальные изменения произошли в XIX веке, который ознаменовался началом "золотого века коктейлей". В Соединенных Штатах появились первые профессиональные бармены. Эти специалисты не только сервировали напитки, но и экспериментировали с ингредиентами, создавая новые рецепты.
Один из значительных вкладов в развитие барменского дела был сделан в 1862 году, когда американец Джерри Томас опубликовал "Руководство бармена". Это издание стало первым печатным руководством по приготовлению коктейлей и заложило основы для будущих поколений миксологов. Томаса часто называют отцом миксологии, подчеркивая его роль в формировании профессии.
Сухой закон
В начале 20-го века в Соединенных Штатах был введен запрет на продажу и производство алкоголя, известный как сухой закон, который просуществовал с 1920 по 1933 год. Это привело к закрытию многочисленных баров, и многие американские бармены были вынуждены эмигрировать в Европу. Их приезд способствовал распространению и укреплению барной культуры в таких странах, как Франция и Великобритания.
После окончания Второй мировой войны профессия бармена пережила возрождение, и коктейльная культура стала неотъемлемой частью ресторанного бизнеса. Это стимулировало создание специализированных учебных заведений для барменов. В 1951 году была создана Международная ассоциация барменов (IBA), которая в настоящее время организует мировые чемпионаты и разрабатывает стандарты для приготовления напитков.
Бармены в России
В России питейные заведения существовали с древних времен: кабачки, постоялые дворы, трактиры. Однако профессии бармена не существовало. В заведениях напитки разливали либо сами хозяева, либо сотрудники.
После революции 1917 года частные питейные заведения были ликвидированы. В 1950–1960-х годах с развитием ресторанной индустрии появились первые буфетчики-бармены, которые работали в гостиницах и ресторанах. Однако культура коктейлей в СССР практически отсутствовала.
После распада СССР на волне активного роста ресторанного бизнеса возникла и профессия бармена, начали открываться коктейль-бары, где предлагалось большое количество классических рецептов, разрабатывались авторские напитки, появились первые школы барменов. В 1997 году была основана Российская ассоциация барменов (RBA), которая способствовала развитию профессии.
Традиции празднования в России и мире
6 февраля в России проходит ряд тематических мероприятий, включая конкурсы и дегустации, посвященные искусству барменов. В барах и ресторанах страны организуются захватывающие шоу с демонстрацией флейринга — жонглирования бутылками и шейкерами.
Для посетителей подготавливают специальные коктейльные меню, разработанные эксклюзивно к данному событию. Кроме того, проводятся обучающие мастер-классы, где каждый желающий может освоить азы барного мастерства. Также этот день отмечен проведением профессиональных соревнований среди барменов, где оцениваются их скорость, техника исполнения и креативность в приготовлении коктейлей.
За пределами России 6 февраля также широко отмечается множеством мероприятий. В США и Канаде популярны коктейльные фестивали и барменские соревнования. Во Франции, Бельгии и Германии этот день принято отмечать проведением вечеринок в винных барах и пабах, где гости могут насладиться дегустацией национальных напитков.
Интересные факты
- Первая книга, содержащая рецепты коктейлей, вышла в свет в 1862 году.
- Сосуды со следами виноградного вина найдены на территории современной Грузии, их возраст составляет приблизительно 8000 лет.
- В США существует День почитания бармена. Его отмечают в первую пятницу декабря.
- В 1951 году появилась Международная ассоциация барменов, куда вошло 55 стран.
- У барменов есть две специализации: классика и флейринг. В первом случае коктейли готовятся строго по рецепту. Флейринг же ? это зрелище, приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.