Глава Пентагона исказил русскую пословицу, приписав ее Рейгану

Глава Пентагона исказил русскую пословицу «доверяй, но проверяй»
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В Пентагоне исказили известную русскую пословицу
В Пентагоне исказили известную русскую пословицу Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Пентагона Пит Хегсет исказил русскую пословицу «доверяй, но проверяй», приписав ее авторство бывшему американскому президенту Рональду Рейгану. Свой вариант известной пословицы он озвучил во время пресс-кофнеренции в Польше.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил [40-й президент США] Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — сказал Пит Хегсет во время конференции. Его слова передает ТАСС. 

Саму русскую пословицу «доверяй, но проверяй» Рональд Рейган узнал от своей советницы, американской и российской писательницы Сюзанны Масси. Эту фразу он довольно часто использовал в своих политических речах.

Глава Пентагона Пит Хегсет стал главой руководителем американского военного ведомства в конце января. Он уже успел сделать ряд заявлений, касаемо переговоров по Украине. Он согласился с мнением президента Штатов Дональда Трампа, что Украина вряд ли станет членом НАТО. При этом он же допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров.

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Глава Пентагона Пит Хегсет исказил русскую пословицу «доверяй, но проверяй», приписав ее авторство бывшему американскому президенту Рональду Рейгану. Свой вариант известной пословицы он озвучил во время пресс-кофнеренции в Польше. «Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил [40-й президент США] Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — сказал Пит Хегсет во время конференции. Его слова передает ТАСС.  Саму русскую пословицу «доверяй, но проверяй» Рональд Рейган узнал от своей советницы, американской и российской писательницы Сюзанны Масси. Эту фразу он довольно часто использовал в своих политических речах. Глава Пентагона Пит Хегсет стал главой руководителем американского военного ведомства в конце января. Он уже успел сделать ряд заявлений, касаемо переговоров по Украине. Он согласился с мнением президента Штатов Дональда Трампа, что Украина вряд ли станет членом НАТО. При этом он же допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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