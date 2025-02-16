Врач рассказала, как бороться с тромбообразованием

Врач-терапевт Лапа: для предотвращения тромба важно остановить завихрение крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Важна быстрая реакция в ситуациях с болью в груди, заявила Лапа
Важна быстрая реакция в ситуациях с болью в груди, заявила Лапа Фото:

Для предотвращения тромбообразования во время болей в сердце важно глубоко и быстро дышать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Как только вы почувствовали, что загрудинные боли начали распространяться, надо начать глубоко и очень быстро дышать. Каждые две секунды нужно делать максимально глубокие вдохи, чтобы дать организму побольше кислорода», — передает слова Лапы aif.ru.

Она отметила, что на это у человека есть примерно 10 секунд. Врач объяснила, что глубокие вдохи помогут сохранить работу мозга и позволят сердцу контролировать ситуацию, снижая риск образования тромба.

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Для предотвращения тромбообразования во время болей в сердце важно глубоко и быстро дышать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. «Как только вы почувствовали, что загрудинные боли начали распространяться, надо начать глубоко и очень быстро дышать. Каждые две секунды нужно делать максимально глубокие вдохи, чтобы дать организму побольше кислорода», — передает слова Лапы aif.ru. Она отметила, что на это у человека есть примерно 10 секунд. Врач объяснила, что глубокие вдохи помогут сохранить работу мозга и позволят сердцу контролировать ситуацию, снижая риск образования тромба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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