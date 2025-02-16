Врач рассказала, как бороться с тромбообразованием

Для предотвращения тромбообразования во время болей в сердце важно глубоко и быстро дышать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
«Как только вы почувствовали, что загрудинные боли начали распространяться, надо начать глубоко и очень быстро дышать. Каждые две секунды нужно делать максимально глубокие вдохи, чтобы дать организму побольше кислорода», — передает слова Лапы aif.ru.
Она отметила, что на это у человека есть примерно 10 секунд. Врач объяснила, что глубокие вдохи помогут сохранить работу мозга и позволят сердцу контролировать ситуацию, снижая риск образования тромба.
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