BFMTV: между Трампом и Макроном произошел дипломатический балет, посвященный Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом важного совещания европейских лидеров в Париже, посвященного ситуации вокруг Украины и общей безопасности Европы. По информации BFMTV президенты обсудили решение проблем украинского конфликта.
Телефонный разговор прошел непосредственно перед прибытием в Елисейский дворец лидеров европейских стран. «Эта встреча открывает масштабный дипломатический балет, посвященный украинскому конфликту, который продолжится переговорами, запланированными на вторник в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими представителями», — комментирует BFMTV.
В Париже проходит совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, инициированное Макроном. Оно собрало лидеров из Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши. Кроме того, его посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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