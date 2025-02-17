BFMTV: между Трампом и Макроном произошел дипломатический балет, посвященный Украине

BFMTV: Трамп и Макрон провели телефонный разговор по украинскому конфликту
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Макрон и Трамп провели телефонный разговор по Украине
Макрон и Трамп провели телефонный разговор по Украине Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом важного совещания европейских лидеров в Париже, посвященного ситуации вокруг Украины и общей безопасности Европы. По информации BFMTV президенты обсудили решение проблем украинского конфликта.

Телефонный разговор прошел непосредственно перед прибытием в Елисейский дворец лидеров европейских стран. «Эта встреча открывает масштабный дипломатический балет, посвященный украинскому конфликту, который продолжится переговорами, запланированными на вторник в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими представителями», — комментирует BFMTV

В Париже проходит совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, инициированное Макроном. Оно собрало лидеров из Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши. Кроме того, его посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее стало известно, что в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для проведения переговоров с представителями США от России, по поручению российского лидера Владимира Путина, направится его помощник Юрий Ушаков. Вместе с ним, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, туда же направится и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кто такой Ушаков, почему выбрали его, кто еще будет в составе российской делегации — в материале URA.RU.

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом важного совещания европейских лидеров в Париже, посвященного ситуации вокруг Украины и общей безопасности Европы. По информации BFMTV президенты обсудили решение проблем украинского конфликта. Телефонный разговор прошел непосредственно перед прибытием в Елисейский дворец лидеров европейских стран. «Эта встреча открывает масштабный дипломатический балет, посвященный украинскому конфликту, который продолжится переговорами, запланированными на вторник в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими представителями», — комментирует BFMTV.  В Париже проходит совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, инициированное Макроном. Оно собрало лидеров из Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши. Кроме того, его посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ранее стало известно, что в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для проведения переговоров с представителями США от России, по поручению российского лидера Владимира Путина, направится его помощник Юрий Ушаков. Вместе с ним, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, туда же направится и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кто такой Ушаков, почему выбрали его, кто еще будет в составе российской делегации — в материале URA.RU.
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