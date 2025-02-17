США попытались успокоить Зеленского по поводу мирных переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет навязано мирное соглашение с Россией. Об этом сказал специальный представитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог. Он также заявил, что вместе с украинским народом будет поддерживать стремление к миру, передает Reuters.
«Келлог заявил, что никто не будет навязывать... Зеленскому мирное соглашение [с Россией]. И что он и народ Украины сделают такой призыв», — написало агентство Reuters, ссылаясь на заявление Келлога журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Агентство сообщило, что Келлог указал на то, что в настоящее время происходит согласование деталей его предстоящего визита на Украину. Он также подчеркнул, что в рамках поездки запланирована встреча с Зеленским.
Как URA.RU писало ранее, президент Украины пригласил Кита Келлога побывать в прифронтовых линиях. Визит спецпосланника президента США в Киев запланирован на 20 февраля, сообщила «Национальная служба новостей».
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