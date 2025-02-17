17 февраля 2025

США попытались успокоить Зеленского по поводу мирных переговоров

Посланник Трампа по Украине пообещал не навязывать Зеленскому условия мира
© Служба новостей «URA.RU»
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США не намерены навязывать Владимиру Зеленскому мир с Россией
США не намерены навязывать Владимиру Зеленскому мир с Россией Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет навязано мирное соглашение с Россией. Об этом сказал специальный представитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог. Он также заявил, что вместе с украинским народом будет поддерживать стремление к миру, передает Reuters.

«Келлог заявил, что никто не будет навязывать... Зеленскому мирное соглашение [с Россией]. И что он и народ Украины сделают такой призыв», — написало агентство Reuters, ссылаясь на заявление Келлога журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Агентство сообщило, что Келлог указал на то, что в настоящее время происходит согласование деталей его предстоящего визита на Украину. Он также подчеркнул, что в рамках поездки запланирована встреча с Зеленским.

Как URA.RU писало ранее, президент Украины пригласил Кита Келлога побывать в прифронтовых линиях. Визит спецпосланника президента США в Киев запланирован на 20 февраля, сообщила «Национальная служба новостей».

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет навязано мирное соглашение с Россией. Об этом сказал специальный представитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог. Он также заявил, что вместе с украинским народом будет поддерживать стремление к миру, передает Reuters. «Келлог заявил, что никто не будет навязывать... Зеленскому мирное соглашение [с Россией]. И что он и народ Украины сделают такой призыв», — написало агентство Reuters, ссылаясь на заявление Келлога журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Агентство сообщило, что Келлог указал на то, что в настоящее время происходит согласование деталей его предстоящего визита на Украину. Он также подчеркнул, что в рамках поездки запланирована встреча с Зеленским. Как URA.RU писало ранее, президент Украины пригласил Кита Келлога побывать в прифронтовых линиях. Визит спецпосланника президента США в Киев запланирован на 20 февраля, сообщила «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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