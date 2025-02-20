Таксист в Петербурге закидал яйцами окна бывшей пассажирки

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Константин, узнав место работы Марии, начал поджидать ее рядом
Константин, узнав место работы Марии, начал поджидать ее рядом Фото:

Петербурженка столкнулась с нежелательным вниманием после одной поездки на такси. Водитель, оказав услугу, неожиданно начал проявлять к пассажирке повышенный интерес. А после отказа закидал яйцами ее окна. Подробности узнала «Фонтанка».

«21-летняя Мария познакомилась с Константином, когда заказала такси в приложении. Мужчина довез ее до дома на своем черном Mercedes и взял контакт. Пообщавшись немного в мессенджере, Мария поняла, что Константин не ее человек. Девушка заблокировала нового знакомого», — пишет «Фонтанка».

Ситуация обострилась, когда Константин начал отправлять Марии сообщения с просьбами о встрече, используя для этого необычный способ: переводы по одному рублю через приложение банка. Отказ Марии привел к еще более агрессивным действиям: он закидал окна ее квартиры снежками и яйцами. Константин не остановился на достигнутом. Узнав место работы Марии, он начал ее поджидать и даже пытался физически удержать. Мария была вынуждена спасаться бегством и укрыться в проезжающем автобусе.

Из-за продолжающегося преследования и угроз девушка обратилась в полицию. На данный момент она чувствует сильный страх, так как в новом городе у нее почти нет знакомых, которые могли бы прийти на помощь. Попытки диалога с Константином со стороны «Фонтанки» не принесли ясности. Водитель такси отрицает свою причастность к описываемым событиям.

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Петербурженка столкнулась с нежелательным вниманием после одной поездки на такси. Водитель, оказав услугу, неожиданно начал проявлять к пассажирке повышенный интерес. А после отказа закидал яйцами ее окна. Подробности узнала «Фонтанка». «21-летняя Мария познакомилась с Константином, когда заказала такси в приложении. Мужчина довез ее до дома на своем черном Mercedes и взял контакт. Пообщавшись немного в мессенджере, Мария поняла, что Константин не ее человек. Девушка заблокировала нового знакомого», — пишет «Фонтанка». Ситуация обострилась, когда Константин начал отправлять Марии сообщения с просьбами о встрече, используя для этого необычный способ: переводы по одному рублю через приложение банка. Отказ Марии привел к еще более агрессивным действиям: он закидал окна ее квартиры снежками и яйцами. Константин не остановился на достигнутом. Узнав место работы Марии, он начал ее поджидать и даже пытался физически удержать. Мария была вынуждена спасаться бегством и укрыться в проезжающем автобусе. Из-за продолжающегося преследования и угроз девушка обратилась в полицию. На данный момент она чувствует сильный страх, так как в новом городе у нее почти нет знакомых, которые могли бы прийти на помощь. Попытки диалога с Константином со стороны «Фонтанки» не принесли ясности. Водитель такси отрицает свою причастность к описываемым событиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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