15 февраля 2025

Зеленский пригласил Келлога на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский пригласил спецпосланнику США на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику США Киту Келлогу посетить фронтовые линии на приграничной с Россией территории. Глава государства выразил желание показать ему реальную обстановку на местах, чтобы можно было лично оценить ситуацию на передовой.

«Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами. Без чьего-либо влияния», — процитировал слова Зеленского РБК. Если Келлог будет готов, он сможет выслушать доклады от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским. По сведением издания, предложение от украинского президента пришло в момент, когда спецпосланник США планировал посетить Киев.

Как сообщало URA.RU ранее, по информации спецпосланника США по Украине Кита Келлога, потери Киева в конфликте с Россией в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику США Киту Келлогу посетить фронтовые линии на приграничной с Россией территории. Глава государства выразил желание показать ему реальную обстановку на местах, чтобы можно было лично оценить ситуацию на передовой. «Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами. Без чьего-либо влияния», — процитировал слова Зеленского РБК. Если Келлог будет готов, он сможет выслушать доклады от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским. По сведением издания, предложение от украинского президента пришло в момент, когда спецпосланник США планировал посетить Киев. Как сообщало URA.RU ранее, по информации спецпосланника США по Украине Кита Келлога, потери Киева в конфликте с Россией в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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