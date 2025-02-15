Зеленский пригласил Келлога на фронт

16 февраля 2025 в 00:51 Размер текста - 17 +

Зеленский пригласил спецпосланнику США на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику США Киту Келлогу посетить фронтовые линии на приграничной с Россией территории. Глава государства выразил желание показать ему реальную обстановку на местах, чтобы можно было лично оценить ситуацию на передовой. «Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами. Без чьего-либо влияния», — процитировал слова Зеленского РБК. Если Келлог будет готов, он сможет выслушать доклады от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским. По сведением издания, предложение от украинского президента пришло в момент, когда спецпосланник США планировал посетить Киев. Как сообщало URA.RU ранее, по информации спецпосланника США по Украине Кита Келлога, потери Киева в конфликте с Россией в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпосланнику США Киту Келлогу посетить фронтовые линии на приграничной с Россией территории. Глава государства выразил желание показать ему реальную обстановку на местах, чтобы можно было лично оценить ситуацию на передовой. «Важно не просто услышать, а увидеть реалии собственными глазами. Без чьего-либо влияния», — процитировал слова Зеленского РБК. Если Келлог будет готов, он сможет выслушать доклады от военных и встретиться с главкомом ВСУ Александром Сырским. По сведением издания, предложение от украинского президента пришло в момент, когда спецпосланник США планировал посетить Киев. Как сообщало URA.RU ранее, по информации спецпосланника США по Украине Кита Келлога, потери Киева в конфликте с Россией в три раза превысили потери США во периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, которая идет с 14 по 16 февраля.