112: вертолет санавиации с медиками терпит крушение в Ставрополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У вертолета санавиации найдены проблемы с винтом
У вертолета санавиации найдены проблемы с винтом Фото:

Вертолет санавиации, в котором находится медицинская бригада и пилот, терпит крушение в Ставрополе. По информации telegram-канала 112, на борту возникли проблемы с винтом.

«Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в настоящее время воздушное судно пытается выработать топливо. Указывается, что у вертолета обнаружены серьезные неисправности пропеллера. На борту находятся медицинская бригада и пилот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вертолет санавиации, в котором находится медицинская бригада и пилот, терпит крушение в Ставрополе. По информации telegram-канала 112, на борту возникли проблемы с винтом. «Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в настоящее время воздушное судно пытается выработать топливо. Указывается, что у вертолета обнаружены серьезные неисправности пропеллера. На борту находятся медицинская бригада и пилот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...