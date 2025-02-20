112: вертолет санавиации с медиками терпит крушение в Ставрополе

У вертолета санавиации найдены проблемы с винтом
Вертолет санавиации, в котором находится медицинская бригада и пилот, терпит крушение в Ставрополе. По информации telegram-канала 112, на борту возникли проблемы с винтом.
«Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что в настоящее время воздушное судно пытается выработать топливо. Указывается, что у вертолета обнаружены серьезные неисправности пропеллера. На борту находятся медицинская бригада и пилот.
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