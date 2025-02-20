Глава оборонного комитета Рады: США остановили продажу оружия на Украину

США остановили продажу оружия Киеву. Об этом украинским СМИ заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
«По моей информации, США остановили продажу оружия на Украину. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут. Решения пока нет», — приводит заявления депутат в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее youtube-канале.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа осталась недовольна негативной реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым. В Вашингтоне не понимают, почему за всё, что Америка сделала для Украины, в том числе во время первого срока Трампа, они получают «ругань в прессе», пишет «Национальная служба новостей».
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