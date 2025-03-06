Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила главу молдавского минздрава Аллу Немеренко за слова, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия» в 1944 году. Российский дипломат заявила, что без действий Красной Армии, включая участие в ней молдаван, сама Молдавия могла бы не существовать.
«Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли, в том числе, из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — подчеркнула Захарова на брифинге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Захарова отметила, что современные власти Молдавии уничтожают культурную идентичность страны. По словам Захаровой, советские солдаты защитили этническую и культурную самобытность Молдавии, чего не позволяют достичь нынешние действия кишиневского руководства.
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