Захарова обвинила министра Молдавии в чудовищном отношении к Красной армии

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Захарова заявила, что без молдавские власти сегодня просто уничтожают этнокультурную идентичность страны
Захарова заявила, что без молдавские власти сегодня просто уничтожают этнокультурную идентичность страны Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила главу молдавского минздрава Аллу Немеренко за слова, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия» в 1944 году. Российский дипломат заявила, что без действий Красной Армии, включая участие в ней молдаван, сама Молдавия могла бы не существовать.

«Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли, в том числе, из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — подчеркнула Захарова на брифинге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Захарова отметила, что современные власти Молдавии уничтожают культурную идентичность страны. По словам Захаровой, советские солдаты защитили этническую и культурную самобытность Молдавии, чего не позволяют достичь нынешние действия кишиневского руководства.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила главу молдавского минздрава Аллу Немеренко за слова, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия» в 1944 году. Российский дипломат заявила, что без действий Красной Армии, включая участие в ней молдаван, сама Молдавия могла бы не существовать. «Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли, в том числе, из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — подчеркнула Захарова на брифинге. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Захарова отметила, что современные власти Молдавии уничтожают культурную идентичность страны. По словам Захаровой, советские солдаты защитили этническую и культурную самобытность Молдавии, чего не позволяют достичь нынешние действия кишиневского руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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