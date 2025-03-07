В случае нападения на Европу, совокупные оборонные запасы ЕС истощатся за несколько недель, если США не будут оказывать помощь. Об этом сообщают американские СМИ.
«В случае нападения запасы боеприпасов в Европе могут закончиться в течение нескольких дней, а перевооружение займет годы», — пишет Bloomberg. Подчеркивается, что Европа сильно зависит от Штатов в военной мощи, стратегическом руководстве, разведке, логистике и коммуникациях. При этом страны союза испытывают нехватку войск и не смогут сдерживать, к примеру, Россию дольше нескольких недель без помощи США. Так, численность армии членов НАТО сократилась наполовину за последние 30 лет.
В Евросоюзе придумывают стратегию действий на тот случай, если США полностью прекратят поддержку европейских стран и выведут войска с континента. Так, в союзе хотят выделить 150 миллиардов евро в качестве займов, чтобы страны-участницы могли усилить оборону. Также им, вероятно, будет позволено дополнительно потратить около 650 миллиардов евро на оборону.
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собирается нападать на Европу и страны НАТО. По его словам, мнимая российская угроза создается европейскими политиками для отвлечения от внутренних проблем.
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