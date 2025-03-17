17 марта 2025

Свежая корюшка в Петербурге будет продаваться в 70 точках

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость корюшки составит около 400 рублей за килограмм
Стоимость корюшки составит около 400 рублей за килограмм Фото:

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о значительном увеличении торговых точек, где будет продаваться свежая корюшка. Так, под сезонную торговлю корюшкой будут открыты 70 точек продаж. 

«Корюшка — один из гастрономических символов Петербурга. С началом весенней корюшковой путины свежевыловленную рыбу можно будет приобрести в 70 точках продаж, включая зоны выгрузки уловов. Торговля будет организована в формате удобных ярмарок», — рассказал Александр Беглов на сайте Смольного. Губернатор подчеркнул, что поддержка рыбопромысловых предприятий остается приоритетом для городской администрации.

В разгар сезона, который ожидается с 1 апреля по 30 мая, стоимость корюшки составит около 400 рублей за килограмм. Кроме того, с 15 апреля по 31 мая предприниматели получат возможность торговать рыбой в специально установленных нестационарных торговых объектах. Для этого необходимо заключить договор с Комитетом имущественных отношений города.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о значительном увеличении торговых точек, где будет продаваться свежая корюшка. Так, под сезонную торговлю корюшкой будут открыты 70 точек продаж.  «Корюшка — один из гастрономических символов Петербурга. С началом весенней корюшковой путины свежевыловленную рыбу можно будет приобрести в 70 точках продаж, включая зоны выгрузки уловов. Торговля будет организована в формате удобных ярмарок», — рассказал Александр Беглов на сайте Смольного. Губернатор подчеркнул, что поддержка рыбопромысловых предприятий остается приоритетом для городской администрации. В разгар сезона, который ожидается с 1 апреля по 30 мая, стоимость корюшки составит около 400 рублей за килограмм. Кроме того, с 15 апреля по 31 мая предприниматели получат возможность торговать рыбой в специально установленных нестационарных торговых объектах. Для этого необходимо заключить договор с Комитетом имущественных отношений города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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