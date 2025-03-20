Тарпищева переизбрали членом МОК

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Тарпищев избран членом МОК до 2028 года
Тарпищев избран членом МОК до 2028 года Фото:

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года, сообщили журналисты. Выборы состоялись на 144-й сессии МОК, проходившей в Греции.

«Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года», — передает РИА Новости. Переизбрание членов МОК проходило с учетом возрастного ценза, который составляет 80 лет для тех, кто был избран до декабря 1999 года, и 70 лет для избранных после этой даты.

Шамилю Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года, а с 1999 года руководит Всероссийской теннисной ассоциацией, которая известна как Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (ФТР). В 2024 году Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок на посту президента ФТР.

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года, сообщили журналисты. Выборы состоялись на 144-й сессии МОК, проходившей в Греции. «Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года», — передает РИА Новости. Переизбрание членов МОК проходило с учетом возрастного ценза, который составляет 80 лет для тех, кто был избран до декабря 1999 года, и 70 лет для избранных после этой даты. Шамилю Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года, а с 1999 года руководит Всероссийской теннисной ассоциацией, которая известна как Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (ФТР). В 2024 году Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок на посту президента ФТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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