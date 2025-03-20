Тарпищева переизбрали членом МОК

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года, сообщили журналисты. Выборы состоялись на 144-й сессии МОК, проходившей в Греции.
«Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года», — передает РИА Новости. Переизбрание членов МОК проходило с учетом возрастного ценза, который составляет 80 лет для тех, кто был избран до декабря 1999 года, и 70 лет для избранных после этой даты.
Шамилю Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года, а с 1999 года руководит Всероссийской теннисной ассоциацией, которая известна как Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (ФТР). В 2024 году Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок на посту президента ФТР.
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