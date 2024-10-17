Тарпищев предложил кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ

Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.
«Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360. В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
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Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС. Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360. В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.