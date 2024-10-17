Тарпищев предложил кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ

17 октября 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Тарпищев поддержал идею назначения Дегтярева на пост ОКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС. Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360 . В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС. Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360. В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.