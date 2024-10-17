17 октября 2024

Тарпищев предложил кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, тарпищев шамиль, олимпийцы
Тарпищев поддержал идею назначения Дегтярева на пост ОКР Фото:

Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.

«Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360. В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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Пост президента Олимпийского комитета РФ должен занять министра спорта Михаила Дегтярева. С таким заявлением президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета», — Шамиля Тарпищева цитирует ТАСС. Ранее Станислав Поздняков заявил, что собирается оставить пост президента Олимпийского комитета России, передает телеканал 360. В этой должности он проработал с 2018 года и был вновь назначен в 2022 году. Нового главу организации переизберут 7 ноября на заседании исполкома комитета, пишет «Национальная служба новостей». Кандидатуру Дегтярева также поддержал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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