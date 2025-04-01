В Петербурге задержан предполагаемый киллер, застреливший бизнесмена в 2011 году

В Петербурге задержали предполагаемого киллера за убийство, совершенное в 2011 году. Жертвой преступления стал бизнесмен из Азербайджана, который был застрелен в подъезде своего дома на улице Композиторов в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«В результате проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Выборгского района Петербурга», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый был задержан первого апреля.
В феврале 2011 года в подъезде дома по адресу улица Композиторов, дом 29/1, 44-летний бизнесмен был смертельно ранен тремя выстрелами из огнестрельного оружия. После чего нападавший скрылся, оставив жертву умирать от полученных ранений. Несмотря на возбуждение уголовного дела по статье за убийство, первоначальные попытки найти убийцу не увенчались успехом. На данный момент оперативно-следственные действия продолжаются.
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