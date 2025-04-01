01 апреля 2025
31 марта 2025

Прокуратура Петербурга лишила премий 16 сотрудников Госжилинспекции

Прокуратура вскрыла серьезные нарушения в работе Госжилинспекции Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурорами вскрыты факты нарушений при рассмотрении обращений граждан
Прокурорами вскрыты факты нарушений при рассмотрении обращений граждан Фото:

В результате проверки, проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга, были обнаружены серьезные нарушения в деятельности Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), 16 сотрудников лишились премий. Речь идет о неадекватном рассмотрении обращений граждан и отсутствии должного контроля за исполнением законодательства в сфере жилищного надзора. Об этом сообщила прокуратура города.

«Проверка прокуратуры внесла коррективы в работу ГЖИ. Прокурорами вскрыты факты нарушений при рассмотрении обращений граждан», — пишет прокуратура Петербурга в официальном telegram-канале. Жилищные инспекторы не вникали в суть проблем, изложенных в обращениях граждан, и не инициировали необходимые проверки. Это приводило к тому, что нарушения, выявленные в ходе редких проверок, оставались без надлежащего внимания и контроля, а исполнение выданных предписаний не отслеживалось должным образом.

Особенно акцентировано внимание на жалобы граждан, связанные с их неучастием в голосованиях на общих собраниях собственников. Инспекция не всегда адекватно оценивала обеспечение кворума на таких собраниях, что позволяло недобросовестным управляющим компаниям получать контроль над управлением многоквартирными домами. В результате проверок приняты меры к исключению таких компаний из реестра лицензий.

По итогам рассмотрения материалов проверки прокуратуры, в работе Инспекции были внесены необходимые коррективы. В частности, 16 должностных лиц лишились премий, а в отношении восемь инспекторов были инициированы служебные проверки для выяснения степени их ответственности в допущенных нарушениях.

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В результате проверки, проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга, были обнаружены серьезные нарушения в деятельности Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), 16 сотрудников лишились премий. Речь идет о неадекватном рассмотрении обращений граждан и отсутствии должного контроля за исполнением законодательства в сфере жилищного надзора. Об этом сообщила прокуратура города. «Проверка прокуратуры внесла коррективы в работу ГЖИ. Прокурорами вскрыты факты нарушений при рассмотрении обращений граждан», — пишет прокуратура Петербурга в официальном telegram-канале. Жилищные инспекторы не вникали в суть проблем, изложенных в обращениях граждан, и не инициировали необходимые проверки. Это приводило к тому, что нарушения, выявленные в ходе редких проверок, оставались без надлежащего внимания и контроля, а исполнение выданных предписаний не отслеживалось должным образом. Особенно акцентировано внимание на жалобы граждан, связанные с их неучастием в голосованиях на общих собраниях собственников. Инспекция не всегда адекватно оценивала обеспечение кворума на таких собраниях, что позволяло недобросовестным управляющим компаниям получать контроль над управлением многоквартирными домами. В результате проверок приняты меры к исключению таких компаний из реестра лицензий. По итогам рассмотрения материалов проверки прокуратуры, в работе Инспекции были внесены необходимые коррективы. В частности, 16 должностных лиц лишились премий, а в отношении восемь инспекторов были инициированы служебные проверки для выяснения степени их ответственности в допущенных нарушениях.
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