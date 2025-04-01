На станцию метро «Удельная» в Петербурге вернулся отреставрированный барельеф Владимира Ленина. Работы по восстановлению были частью обширного проекта реновации станции, который ведет ГУП «Петербургский метрополитен».
«Посвящённый вождю исторический барельеф отреставрировали и вернули на привычное место. Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу», — пишет пресс-служба «Петербургского метрополитена».
Возвращение барельефа Ленина на «Удельную» не просто акт реставрации, но и важный шаг в сохранении культурного облика метрополитена, который известен своими уникальными архитектурными и художественными решениями. Реставрационные работы позволили восстановить первоначальный вид барельефа, а также обновить надписи на стене, что добавляет станции особый исторический контекст.
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