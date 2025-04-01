01 апреля 2025
31 марта 2025

В Петербурге отреставрированный барельеф Ленина вернулся на «Удельную». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу
Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу Фото:

На станцию метро «Удельная» в Петербурге вернулся отреставрированный барельеф Владимира Ленина. Работы по восстановлению были частью обширного проекта реновации станции, который ведет ГУП «Петербургский метрополитен».

«Посвящённый вождю исторический барельеф отреставрировали и вернули на привычное место. Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу», — пишет пресс-служба «Петербургского метрополитена».

Возвращение барельефа Ленина на «Удельную» не просто акт реставрации, но и важный шаг в сохранении культурного облика метрополитена, который известен своими уникальными архитектурными и художественными решениями. Реставрационные работы позволили восстановить первоначальный вид барельефа, а также обновить надписи на стене, что добавляет станции особый исторический контекст.

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На станцию метро «Удельная» в Петербурге вернулся отреставрированный барельеф Владимира Ленина. Работы по восстановлению были частью обширного проекта реновации станции, который ведет ГУП «Петербургский метрополитен». «Посвящённый вождю исторический барельеф отреставрировали и вернули на привычное место. Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу», — пишет пресс-служба «Петербургского метрополитена». Возвращение барельефа Ленина на «Удельную» не просто акт реставрации, но и важный шаг в сохранении культурного облика метрополитена, который известен своими уникальными архитектурными и художественными решениями. Реставрационные работы позволили восстановить первоначальный вид барельефа, а также обновить надписи на стене, что добавляет станции особый исторический контекст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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