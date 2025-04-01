Петербургский суд отклонил иск властей к сыну Нагиева о долге за аренду

Сестрорецкий суд Петербурга отклонил иск Комитета имущественных отношений города к сыну Нагиева. Иск был связан с взысканием задолженности по арендной плате за земельный участок, а также пени за просрочку платежа. Общая сумма задолженности составила более 92 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Между Комитетом и Кириллом Нагиевым было заключено соглашение о присоединении к договору аренды земельного участка. <...> За просрочку перечисления арендной платы были начислены пени, сумма долга составила 92 675 рублей 13 копеек», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале.
Кирилл Нагиев, в свою очередь, представил в суд доказательства того, что задолженность по арендной плате была своевременно погашена. Эти доказательства включали квитанции об оплате, банковские выписки и другие финансовые документы, подтверждающие выполнение им финансовых обязательств перед Комитетом имущественных отношений. После рассмотрения представленных доказательств и аргументов обеих сторон, Сестрорецкий суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Комитета. В связи с этим, иск Комитета имущественных отношений был отклонен.
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