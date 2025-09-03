Строительные леса рухнули в центре Москвы, ранены двое рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина обрушения строительных лесов сейчас устанавливается (архивное фото)
Причина обрушения строительных лесов сейчас устанавливается (архивное фото) Фото:

Двое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании лицея в центре Москвы. Инцидент произошел на Старопименовском переулке. О несчастном случае рассказали в столичной прокуратуре.

«В результате обрушения строительных лесов у нежилого здания на Старопименовском переулке пострадали двое рабочих субподрядной коммерческой организации», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что мужчины госпитализированы. Причины и детали обрушения строительных лесов в настоящий момент выясняются. Ход проверки Тверская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль.

Похожий инцидент с обрушением строительных лесов произошел в июле 2025 года в Кургане у гостиницы «Москва», где пострадал 77-летний прохожий. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ и начали проверку действий ответственных лиц, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании лицея в центре Москвы. Инцидент произошел на Старопименовском переулке. О несчастном случае рассказали в столичной прокуратуре. «В результате обрушения строительных лесов у нежилого здания на Старопименовском переулке пострадали двое рабочих субподрядной коммерческой организации», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что мужчины госпитализированы. Причины и детали обрушения строительных лесов в настоящий момент выясняются. Ход проверки Тверская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль. Похожий инцидент с обрушением строительных лесов произошел в июле 2025 года в Кургане у гостиницы «Москва», где пострадал 77-летний прохожий. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ и начали проверку действий ответственных лиц, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...