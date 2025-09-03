Строительные леса рухнули в центре Москвы, ранены двое рабочих

Двое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании лицея в центре Москвы. Инцидент произошел на Старопименовском переулке. О несчастном случае рассказали в столичной прокуратуре.
«В результате обрушения строительных лесов у нежилого здания на Старопименовском переулке пострадали двое рабочих субподрядной коммерческой организации», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Москвы.
Отмечается, что мужчины госпитализированы. Причины и детали обрушения строительных лесов в настоящий момент выясняются. Ход проверки Тверская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль.
Похожий инцидент с обрушением строительных лесов произошел в июле 2025 года в Кургане у гостиницы «Москва», где пострадал 77-летний прохожий. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ и начали проверку действий ответственных лиц, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.