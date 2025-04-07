На полумарафоне в Мадриде у двух бегунов остановилось сердце

Во время полумарафона в Мадриде, который состоялся 6 апреля, у двоих участников остановилось сердце. Об этом сообщают испанские издания. Один мужчина умер, второго удалось спасти.
«Мужчина скончался, а молодой человек остается в критическом состоянии после остановки сердца во время участия в полумарафоне Movistar Madrid», — пишет Eldiario.es.
Участник в возрасте 35 лет потерял сознание и у него случился сердечный приступ, после чего его срочно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь. Второй 20-летний молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полумарафон в Мадриде собрал 27 тысяч участников, и 50 из них потребовалась медицинская помощь. Это был не первый случай летального исхода на данном мероприятии: ранее смерти участников были зафиксированы в 2005 и 2010 годах.
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