Центробанк допустил повышение ключевой ставки

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ЦБ предупредил о том, что для уменьшения инфляции потребуется увеличение ключевой ставки
ЦБ предупредил о том, что для уменьшения инфляции потребуется увеличение ключевой ставки Фото:

Для достижения целевого уровня инфляции в 4% России может потребоваться увеличение ключевой ставки. Об этом предупредил Центральный банк РФ. 

«Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения поставленной цели, то ЦБ рассмотрит вопрос об очередном увеличении ключевой ставки», — пишет Lenta.ru со ссылкой на предупреждение Банка РФ. Регулятор подтвердил свое намерение продолжать мониторинг темпов и стабильности снижения инфляции, а также ожиданий относительно нее.

В случае, если текущая тенденция снижения инфляции не будет способствовать достижению установленной цели, ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Дополнительно, регулятор проинформировал, что по его прогнозам инфляция снизится до 7-8% процентов в 2025 году, и только в следующем году ожидается возвращение к целевому уровню в четыре процента.

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Для достижения целевого уровня инфляции в 4% России может потребоваться увеличение ключевой ставки. Об этом предупредил Центральный банк РФ.  «Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения поставленной цели, то ЦБ рассмотрит вопрос об очередном увеличении ключевой ставки», — пишет Lenta.ru со ссылкой на предупреждение Банка РФ. Регулятор подтвердил свое намерение продолжать мониторинг темпов и стабильности снижения инфляции, а также ожиданий относительно нее. В случае, если текущая тенденция снижения инфляции не будет способствовать достижению установленной цели, ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Дополнительно, регулятор проинформировал, что по его прогнозам инфляция снизится до 7-8% процентов в 2025 году, и только в следующем году ожидается возвращение к целевому уровню в четыре процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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