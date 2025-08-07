Россиянам рассказали о ситуации с задержками поездов в Крым

В Крыму задерживаются девять поездов
Сохраняются задержки с движением поездов на крымском направлении
В настоящее время задерживаются девять поездов, курсирующих между Крымом и другими регионами России. Об этом рассказали в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Девять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути», — говорится в telegram-канале перевозчика. Сообщается, что четыре состава следуют в направлении полуострова, а пять — обратно.

Среди задержанных рейсов, направляющихся в Крым, указаны поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска с задержками от 1 до 5,5 часов. В обратном направлении задержки составляют от 3 до 6,5 часов, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Омск.

В компании отметили, что пассажирам обеспечивается доступ к питьевой воде и питанию. При этом особое внимание уделяется детям и маломобильным гражданам. Постоянно обновляется информация о времени задержки.

