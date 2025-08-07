Пасынку рок-легенды Намина, жестоко убившему родных, назначили новую экспертизу

Ткаченко обвиняется в двойном убийстве
Ткаченко обвиняется в двойном убийстве

Пасынку известного рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко (Микояну), обвиняемому в убийстве бабушки и брата, назначена повторная психиатрическая экспертиза. Ее проведут 1 сентября в Крыму, поскольку первая проверка в Санкт-Петербурге не позволила медикам установить окончательный диагноз.

«Пасынку рокера Стаса Намина Роману Ткаченко, жестоко убившему бабушку и брата, назначили еще одну психиатрическую экспертизу», — говорится в telegram-канале Shot. По данным источника, во время первого заседания по существу, состоявшегося 7 августа, Ткаченко вел себя неадекватно и заявил, что у него заканчиваются «остатки воли». Кроме того, мужчина жаловался на усталость и заявлял о готовности провести остаток жизни в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2023 году Ткаченко, находясь под воздействием наркотиков, совершил жестокое убийство родственников: он нанес смертельный удар ножом в сердце своей бабушке, а затем напал на брата Артема. После совершения преступления обвиняемый лег на пол и начал говорить о Боге. На сегодняшний день судебный процесс продолжается, а обвиняемый находится под стражей. В апреле стало известно, что Ткаченко признал вину в двойном убийстве.

