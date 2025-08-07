На мэра французского города совершено покушение

Мэр города Вильнев-де-Марка был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после нападения неизвестного. Об этом сообщает издание Le Parisien.
«Мэр госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него с ножом», — говорится в материале издания. По предварительным данным, нападавший несколько раз ударил чиновника ножом в область груди, после чего скрылся с места преступления.
Согласно имеющейся информации, спустя некоторое время злоумышленник вернулся на автомобиле, предприняв попытку сбить пострадавшего мэра. Однако, потеряв контроль над управлением, он совершил столкновение со стеной. После аварии нападавший успел нанести удар сыну чиновника, прежде чем окончательно скрыться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.