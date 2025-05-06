Лукашенко объяснил, почему важно из года в год праздновать Великую Победу

Лукашенко: праздновать Победу нужно для того, чтобы война не повторилась
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Лукашенко отметил важность исторической памяти поколений
Лукашенко отметил важность исторической памяти поколений Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Праздновать победу в Великой Отечественной войне необходимо для того, чтобы подобные события не произошли вновь. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо?  Зачем все это? Может быть, хватит? Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы это не повторилось больше», — заявил белорусский президент в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. По его словам, если мы перестанем посещать памятники, утратим память о войне, то подобные трагедии могут повториться.

Ранее Лукашенко подчеркивал важность сохранения исторической памяти, отмечая, что западные страны пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдать нацистских преступников. Он также заявлял, что доверять заявлениям Запада нельзя, а необходимо оценивать их действия

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Праздновать победу в Великой Отечественной войне необходимо для того, чтобы подобные события не произошли вновь. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.  «Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо?  Зачем все это? Может быть, хватит? Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы это не повторилось больше», — заявил белорусский президент в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. По его словам, если мы перестанем посещать памятники, утратим память о войне, то подобные трагедии могут повториться. Ранее Лукашенко подчеркивал важность сохранения исторической памяти, отмечая, что западные страны пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдать нацистских преступников. Он также заявлял, что доверять заявлениям Запада нельзя, а необходимо оценивать их действия
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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