Праздновать победу в Великой Отечественной войне необходимо для того, чтобы подобные события не произошли вновь. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо? Зачем все это? Может быть, хватит? Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы это не повторилось больше», — заявил белорусский президент в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. По его словам, если мы перестанем посещать памятники, утратим память о войне, то подобные трагедии могут повториться.
Ранее Лукашенко подчеркивал важность сохранения исторической памяти, отмечая, что западные страны пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдать нацистских преступников. Он также заявлял, что доверять заявлениям Запада нельзя, а необходимо оценивать их действия
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