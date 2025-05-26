В России появился школьный учебник по беспилотникам

Школы могут начать госзакупку учебников по дронам
В России появился учебник «Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы». Об этом сообщили в госкорпорации по разработке и производству беспилотных систем «Геоксан».
«Первое в России учебное пособие по беспилотникам „Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы“ получило статус учебника», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ГК «Геоксан». Отмечается, что с настоящего момента школы смогут закупать издания данного учебника.
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