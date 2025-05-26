В России появился школьный учебник по беспилотникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школы могут начать госзакупку учебников по дронам
Школы могут начать госзакупку учебников по дронам Фото:

В России появился учебник «Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы». Об этом сообщили в госкорпорации по разработке и производству беспилотных систем «Геоксан».

«Первое в России учебное пособие по беспилотникам „Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы“ получило статус учебника», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ГК «Геоксан». Отмечается, что с настоящего момента школы смогут закупать издания данного учебника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появился учебник «Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы». Об этом сообщили в госкорпорации по разработке и производству беспилотных систем «Геоксан». «Первое в России учебное пособие по беспилотникам „Беспилотные летательные аппараты. 8-9 классы“ получило статус учебника», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ГК «Геоксан». Отмечается, что с настоящего момента школы смогут закупать издания данного учебника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...