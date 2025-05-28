Лавров созвонился с госсекретарем США по поводу грядущих переговоров с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили подготовку к новому раунду мирных переговоров по украинскому конфликту.
«Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров», — передает ТАСС. Госсекретарь США поддержал инициативу и объявил о готовности штатов содействовать сближению позиций Москвы и Киева.
Второй раунд переговоров между представителями России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Об этом проинформировал глава российского МИДа. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи.
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