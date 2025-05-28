28 мая 2025

Лавров созвонился с госсекретарем США по поводу грядущих переговоров с Украиной

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Лавров рассказал Рубио о грядущих переговорах
Лавров рассказал Рубио о грядущих переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили подготовку к новому раунду мирных переговоров по украинскому конфликту.

«Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров», — передает ТАСС. Госсекретарь США поддержал инициативу и объявил о готовности штатов содействовать сближению позиций Москвы и Киева. 

Второй раунд переговоров между представителями России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Об этом проинформировал глава российского МИДа. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи.

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили подготовку к новому раунду мирных переговоров по украинскому конфликту. «Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров», — передает ТАСС. Госсекретарь США поддержал инициативу и объявил о готовности штатов содействовать сближению позиций Москвы и Киева.  Второй раунд переговоров между представителями России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Об этом проинформировал глава российского МИДа. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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