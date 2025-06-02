Мединский раскрыл, почему Украина заговорила о детях на переговорах

Украинская делегация поднимает вопрос о якобы похищенных детях, чтобы вызвать эмоциональный отклик, «вышибить слезу». Об этом заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. [Украинцы] это показывают», — отметил Мединский, по итогам второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Цитата по ТАСС.
В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продолжалась более часа.
Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, делегация Украины на переговорах передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть. По его словам, «речь идет о сотнях детей». Мединский в ответ уточнил, что Россия прилагает усилия для воссоединения семей, разделенных украинским кризисом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.