Россия прилагает усилия для воссоединения семей, разделенных украинским кризисом

Россия прилагает усилия для воссоединения семей, разделенных в результате конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей. Все семьи воссоединятся <...> Мы над этим работаем», — подчеркнул Мединский, уточнив, что семьи воссоединятся как в России, так и на Украине. Об этом он заявил после завершения второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.
В переговорах приняли участие заместитель главы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. Встреча продолжалась более часа.
Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, делегация Украины на переговорах передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть. По его словам, «речь идет о сотнях детей».
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