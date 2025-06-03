НАТО не намерена прекращать противостояние с Россией и стремится к возобновлению холодной войны. Об этом сообщил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.
«Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — заявил Джатрас в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, страны Запада не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта вокруг Украины, а напротив, продолжают предпринимать шаги, направленные на ослабление России. Джатрас считает, что создание устойчивой системы европейской безопасности не входит в их реальные планы.
Ранее украинское издание Telegraf сообщило, что НАТО заинтересовано в затягивании конфликта на Украине. Продолжительная эскалация противостояния позволяет странам-членам НАТО укреплять собственную безопасность и проводить необходимые оборонные мероприятия, передает RT.
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