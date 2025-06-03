В США намекнули на план НАТО против России

Экс-дипломат Джатрас: НАТО хочет новую холодную войну с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО не стремится урегулировать конфликт на Украине
НАТО не стремится урегулировать конфликт на Украине Фото:

НАТО не намерена прекращать противостояние с Россией и стремится к возобновлению холодной войны. Об этом сообщил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас. 

«Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — заявил Джатрас в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, страны Запада не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта вокруг Украины, а напротив, продолжают предпринимать шаги, направленные на ослабление России. Джатрас считает, что создание устойчивой системы европейской безопасности не входит в их реальные планы.

Ранее украинское издание Telegraf сообщило, что НАТО заинтересовано в затягивании конфликта на Украине. Продолжительная эскалация противостояния позволяет странам-членам НАТО укреплять собственную безопасность и проводить необходимые оборонные мероприятия, передает RT.

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НАТО не намерена прекращать противостояние с Россией и стремится к возобновлению холодной войны. Об этом сообщил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.  «Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — заявил Джатрас в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, страны Запада не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта вокруг Украины, а напротив, продолжают предпринимать шаги, направленные на ослабление России. Джатрас считает, что создание устойчивой системы европейской безопасности не входит в их реальные планы. Ранее украинское издание Telegraf сообщило, что НАТО заинтересовано в затягивании конфликта на Украине. Продолжительная эскалация противостояния позволяет странам-членам НАТО укреплять собственную безопасность и проводить необходимые оборонные мероприятия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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