Гладков: пятеро детей ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков заявил, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь
Гладков заявил, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Новостроевка-Первая (Белгородская область) из-за удара дрона украинской армии по частному жилому дому пострадали пятеро несовершеннолетних. Их госпитализировали в районную больницу, позже их переведут в областное детское клиническое медучреждение, сообщил гу4бртенатор региона Вячеслав Гладков. 

"Четырех девочек четырех, шести, девяти и 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы", — написал Гладков в своем telegram-канале. Также в результате взрыва, последовавшего после атаки, в доме были повреждены кровля, потолочные конструкции и остекление.

