Трамп начал угрожать Украине санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ужесточить санкции не только против России, но и против Украины, в случае, если между странами не будет достигнуто мирное соглашение. Трамп обозначил для себя конкретный крайний срок, до которого ожидает разрешения конфликта.
«Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго», — сказал он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Ранее администрация США под руководством Дональда Трампа уже рассматривала возможность отмены ограничений на военные действия Украины, введенных при предыдущем президенте Джо Байдене, и пересматривала эффективность этих мер для давления на Россию. Запад в последние дни разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, а Москва продолжает заявлять о готовности к переговорам и обвиняет Киев в попытках их сорвать.
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