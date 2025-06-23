Шапша напомнил родителям-мигрантам про их прямую обязанность

Подготовка детей к школе — прямая обязанность родителей-мигрантов. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться», — передает слова губернатора РИА Новости. Глава региона отметил, что обучение русскому языку должно финансироваться самими мигрантами, а не российскими налогоплательщиками.
Ранее сообщалось, что за 2024 год в Россию въехало рекордные 6,3 млн мигрантов. Эти цифры вернулись к допандемийному уровню миграционного потока. По данным главы миграционного управления МВД Валентины Казаковой, около 50% приезжих прибыли с целью трудоустройства, передает «Царьград».
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