Шапша напомнил родителям-мигрантам про их прямую обязанность

Губернатор Шапша: мигранты сами должны обучать своих детей русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты сами должны обучать своих детей языку
Мигранты сами должны обучать своих детей языку Фото:

Подготовка детей к школе — прямая обязанность родителей-мигрантов. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться», — передает слова губернатора РИА Новости. Глава региона отметил, что обучение русскому языку должно финансироваться самими мигрантами, а не российскими налогоплательщиками.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Россию въехало рекордные 6,3 млн мигрантов. Эти цифры вернулись к допандемийному уровню миграционного потока. По данным главы миграционного управления МВД Валентины Казаковой, около 50% приезжих прибыли с целью трудоустройства, передает «Царьград».

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Подготовка детей к школе — прямая обязанность родителей-мигрантов. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться», — передает слова губернатора РИА Новости. Глава региона отметил, что обучение русскому языку должно финансироваться самими мигрантами, а не российскими налогоплательщиками. Ранее сообщалось, что за 2024 год в Россию въехало рекордные 6,3 млн мигрантов. Эти цифры вернулись к допандемийному уровню миграционного потока. По данным главы миграционного управления МВД Валентины Казаковой, около 50% приезжих прибыли с целью трудоустройства, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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