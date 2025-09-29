Раскрыты планы по увеличению зарплат бюджетников в 2026 году

Зарплаты бюджетников в России увеличат на 7,6% в 2026 году
В 2027 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 8,0%
Оплату труда работников бюджетной сферы в России планируется увеличить на 7,6% в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Согласно документу, бюджетные ассигнования на оплату труда работников федеральных учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января: на 7,6% в 2026 году, на 8,0% в 2027 году и на 7,3% в 2028 году. Эти меры направлены на обеспечение роста реальных зарплат и доходов населения. Данные опубликованы на сайте Госдумы. 

Минфин отметил, что проект федерального бюджета является сбалансированным и устойчивым, что важно для поддержания макроэкономической стабильности. Помимо зарплат, бюджет предусматривает досрочную индексацию пенсий с 1 января 2026 года на 7,6% (страховые пенсии по старости — до 27,1 тыс. рублей) и социальных пенсий с 1 апреля на 6,8% (до 16 590 рублей). Общий объем выплат на пенсии составит почти 13 трлн рублей.

