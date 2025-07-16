Украина заявила о готовности к переговорам с Москвой с одним условием

Сибига: Украина готова к переговорам с РФ о прекращении огня
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Глава украинского МИД отметил важность обсуждения перемирия на переговорах
Глава украинского МИД отметил важность обсуждения перемирия на переговорах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готова к переговорам с Россией «в любое время и в любом месте». Такое заявление сделал глава МИД страны Андрей Сибига. Однако, по его словам, ключевым условием для Киева остается обсуждение вопроса перемирия как первоочередной темы.

«Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте», — сказал он на встрече с главами МИД Польши и Литвы. Его слова передает ТАСС. 

Сибига заявил, что для Украины принципиально важно, чтобы разговор начинался с установления перемирия. «Все остальные аспекты урегулирования могут обсуждаться после этого», — отметил министр. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и рассчитывает, что международные партнёры смогут убедить Киев вернуться к прямым переговорам и назначить их новый раунд

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Украина готова к переговорам с Россией «в любое время и в любом месте». Такое заявление сделал глава МИД страны Андрей Сибига. Однако, по его словам, ключевым условием для Киева остается обсуждение вопроса перемирия как первоочередной темы. «Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте», — сказал он на встрече с главами МИД Польши и Литвы. Его слова передает ТАСС.  Сибига заявил, что для Украины принципиально важно, чтобы разговор начинался с установления перемирия. «Все остальные аспекты урегулирования могут обсуждаться после этого», — отметил министр. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и рассчитывает, что международные партнёры смогут убедить Киев вернуться к прямым переговорам и назначить их новый раунд
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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