Украина перед переговорами с Россией обсудит оборонное сотрудничество с Турцией

Украинская делегация обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы оборонного сотрудничества на встрече в Анкаре, которая состоялась перед третьим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами», — заявил Ермак. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
Эрдоган подтвердил в соцсети X, что принял украинскую делегацию во главе с Ермаком в президентском комплексе в Анкаре. На встрече представители Киева выразили благодарность турецкой стороне за политическую поддержку Украины и содействие в обеспечении безопасности страны. Также украинская делегация поблагодарила Турцию за предоставление переговорной площадки и готовность способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
Кроме того, как уточнил Ермак, украинская делегация провела отдельные переговоры со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. По его словам, эти дискуссии носили конструктивный характер.
Ранее делегация России, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в очередном этапе переговоров, посвященных мирному урегулированию ситуации на Украине. В состав российской делегации входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Третий раунд непосредственных переговоров между представителями России и Украины назначен на 23 июля и пройдет во дворце Чираган, расположенном в центральной части Стамбула. Ожидается, что начало встречи состоится около 19:00 по московскому времени. Место проведения переговоров взято под усиленную охрану, а на площадке уже присутствует свыше 50 представителей различных СМИ.
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