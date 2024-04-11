МИД РФ: посол Австрии в России признан персоной нон грата

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
МИД РФ признал нежелательной в РФ персоной Вернера Альмхофера Фото:

Сотрудник посольства Австрии в России Вернер Альмхофер признан персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России», — сообщили там. Информацию об этом разместили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что посла Австрии вызовут в МИД РФ в связи высылкой Вены двух дипломатов посольства РФ. Российская осудила недружественный шаг Вены.

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Сотрудник посольства Австрии в России Вернер Альмхофер признан персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ. «Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России», — сообщили там. Информацию об этом разместили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ранее сообщалось о том, что посла Австрии вызовут в МИД РФ в связи высылкой Вены двух дипломатов посольства РФ. Российская осудила недружественный шаг Вены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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