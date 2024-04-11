Политика МИД РФ: посол Австрии в России признан персоной нон грата 11 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 + МИД РФ признал нежелательной в РФ персоной Вернера Альмхофера Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сотрудник посольства Австрии в России Вернер Альмхофер признан персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ. «Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России», — сообщили там. Информацию об этом разместили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ранее сообщалось о том, что посла Австрии вызовут в МИД РФ в связи высылкой Вены двух дипломатов посольства РФ. Российская осудила недружественный шаг Вены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудник посольства Австрии в России Вернер Альмхофер признан персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ. «Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в России», — сообщили там. Информацию об этом разместили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ранее сообщалось о том, что посла Австрии вызовут в МИД РФ в связи высылкой Вены двух дипломатов посольства РФ. Российская осудила недружественный шаг Вены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям