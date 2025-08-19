Украинских беженцев начали выдворять из США

Из США могут выслать десятки тысяч украинцев (архивное фото)
Из США могут выслать десятки тысяч украинцев (архивное фото) Фото:

В сети появились фотографии депортации украинских беженцев. Их опубликовала иммиграционная служба США (ICE).

«Вот фотографии первых минут возвращения украинцев домой после их депортации из США». Снимки опубликованы в соцсетях иммиграционной службы.

Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинцев, находящихся в США, рискуют быть высланы. Причина — возможная утрата ими временного гуманитарного статуса, который позволяет легкое пребывание в стране.

После начала спецоперации в 2022 году США предоставили украинцам временный гуманитарный статус по программе «Единение ради Украины», рассчитанной на два года с возможностью продления при наличии спонсора. По данным WSJ, около 120 тысяч человек оказались под угрозой депортации из-за истечения этого срока, особенно для тех, кто приехал после 16 августа 2023 года. Решение о дальнейшей судьбе программы зависит от администрации США на фоне ужесточения иммиграционной политики.

