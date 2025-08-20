США ввели санкции против сотрудников МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Ряд стран, в том числе США и Россия, не признают МУС
Ряд стран, в том числе США и Россия, не признают МУС

США ввели санкции против четырех сотрудников Международного уголовного суда (МУС). По данным госсекретаря Марко Рубио, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».

«Сегодня я объявляю Кимберли Прост из Канады, Николя Гийу из Франции, Нажат Шамим Хан из Фиджи и Маме Мандиайе Нианг из Сенегала вне закона в соответствии с указом президента Трампа. Эти лица являются иностранными гражданами, которые непосредственно участвовали в работе Международного уголовного суда (МУС) по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия какой-либо из стран», — цитирует Госдеп текст заявления Рубио. 

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не признана во многих странах, в том числе в России и США. В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Однако даже сама Украина признавала беспомощность органа. А в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп наложил санкции на судью, выдавшего ордер, передает «Национальная служба новостей». 

