В России создали замену препарату для похудения «Оземпик»

Российские фармацевтические компании наладили выпуск отечественных аналогов препарата «Оземпик» с действующим веществом семаглутид для лечения сахарного диабета и ожирения. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.
«Когда от нас ушел поставщик лекарственного препарата для лечения сахарного диабета второго типа и для лечения ожирения, всем известный „Оземпик“, на сегодняшний день несколько российских производителей произвели лекарственный препарат, произвели аналоги», — отметила глава Росздравнадзора на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По словам Самойловой, российский рынок полностью обеспечен необходимыми лекарствами после ухода зарубежного производителя. Цитата по ТАСС.
Руководитель ведомства также подчеркнула, что все новые лекарства проходят обязательный контроль качества. Для этого работают 13 государственных лабораторий, расположенных во всех федеральных округах. Она также уточнила, что в этом году Росздравнадзор также открыл новую лабораторию в Донецке для усиления контроля за качеством препаратов.
Оригинальный препарат «Оземпик» с действующим веществом семаглутид широко применялся для лечения сахарного диабета второго типа, а также использовался при терапии ожирения. Семаглутид был создан датской компанией Novo Nordisk в 2012 году для лечения сахарного диабета. Но позднее была обнаружена его эффективность при борьбе с избыточным весом.
После прекращения поставок оригинального оземпика в Россию осенью 2022 года российские производители «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на производство семаглутида под брендами «Семавик» и «Квинсента». Аналоги оземпика пользовались спросом в России из-за дешевизны и удобства в применении.
Только за первое полугодие 2025 года продажи семаглутида — действующего вещества препарата оземпик — и его аналогов в России увеличились в четыре раза. Основными причинами стали появление российских дженериков и снижение цен на препараты.
Однако по мнению эндокринологов использовать препарат для похудения без назначения врача, игнорируя возможные побочные эффекты, небезопасно. По окончании курса инъекций человек рискует набрать еще больший вес, чем раньше и получить множество нежелательных реакций от своего организма, передает RT.
