Зеленский обозвал депутатов своей фракции деструктивными дебилами

Заявление Зеленского прозвучало после первой за полтора года встречи с депутатами
Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей фракции «Слуга народа» деструктивными дебилами и отказался от дальнейших контактов с ними. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со „слугами“», — написал Гончаренко. По его словам, заявление Зеленского прозвучало после первой за полтора года встречи с депутатами. Они не понимают, как сложилась такая ситуация, и отмечают, что подобные заявления главы государства демотивируют команду.

Встреча Зеленского с депутатами «Слуги народа» состоялась 16 сентября. Это была первая подобная встреча за последние полтора года. На ней парламентарии активно задавали вопросы, касающиеся текущего положения на фронте, состояния украинского бюджета и проблем с мобилизацией. Эти темы вызвали недовольство у президента.

