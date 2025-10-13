СПЧ призвал запретить номера без российского триколора

Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МВД с предложением обратить внимание на автомобили с регистрационными знаками без изображения российского триколора. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.
Глава совета Валерий Фадеев направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, отметив, что случаи установки номеров без флага участились. По его словам, подобное может быть выражением неуважения к государству. «Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли они демонстрируют пренебрежение к российскому государству, то ли призывают к сепаратизму. В любом случае это повод обратить внимание», — приводятся слова Фадеева в telegram-канале СПЧ.
Сейчас действуют два стандарта: ГОСТ 2018 года, предусматривающий изображение флага, и ГОСТ 1993 года, где его нет. Ранее такие номера без триколора выдавались сотрудникам полиции и спецслужб, однако, по мнению главы СПЧ, необходимость в этом отпала.
Ранее с инициативой сделать изображение флага на автономерах обязательным выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркивал, что отказ от государственных символов выглядит как вызов обществу. Аналогичную позицию занимал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, предлагавший ввести наказание за отсутствие флага на номерах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.