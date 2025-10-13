Вооруженные силы Украины не смогут удержать Купянск в Харьковской области. По словам депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, решение об оставлении города — лишь вопрос времени.
«Вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — написала парламентарий в своем telegram-канале. Безуглая подчеркнула, что российские бойцы уже находятся в черте города, однако командование ВСУ не сообщает об этом, делая акцент на так называемом «Добропольском контрнаступлении». При этом она уточнила, что речь идет не о наступательных действиях, а о стабилизационных мероприятиях после прорыва фронта.
Ранее, 13 октября, Минобороны России сообщило, что группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Садового, Куриловки, Песчаного, Богуславки, Шийковки и Купянска в Харьковской области, а также Ямполя и Новоселовки в ДНР. Потери противника, по данным ведомства, превысили 230 человек.
