В Раде предупредили о срыве планов ВСУ в Купянске

Депутат Рады Безуглая: точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена
ВСУ потеряют Купянск, считает Безуглая
ВСУ потеряют Купянск, считает Безуглая Фото:

Вооруженные силы Украины не смогут удержать Купянск в Харьковской области. По словам депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, решение об оставлении города — лишь вопрос времени.

«Вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — написала парламентарий в своем telegram-канале. Безуглая подчеркнула, что российские бойцы уже находятся в черте города, однако командование ВСУ не сообщает об этом, делая акцент на так называемом «Добропольском контрнаступлении». При этом она уточнила, что речь идет не о наступательных действиях, а о стабилизационных мероприятиях после прорыва фронта.

Ранее, 13 октября, Минобороны России сообщило, что группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Садового, Куриловки, Песчаного, Богуславки, Шийковки и Купянска в Харьковской области, а также Ямполя и Новоселовки в ДНР. Потери противника, по данным ведомства, превысили 230 человек.

